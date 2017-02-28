В Украине введут энергетический менеджмент в бюджетных учреждениях

В украинских бюджетных учреждениях необходимо ввести энергетический менеджмент и соответствующее постановление в ближайшее время будет принято на заседании правительства. Об этом председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук заявил во время публичного отчета "Энергоэффективность и возобновляемая энергетика в Украине: результаты 2016 года и планы на 2017 год", передает корреспондент УНН.

По словам С.Савчука, только оптимизируя энергетические потоки на местах можно экономить 15-30% потребления энергетических ресурсов.

"Соответствующее постановление (о введении энергетического менеджмента - ред.), принятое правительственным комитетом, на Кабмине на этой неделе, я уверен, будет поддержана. Далее мы подписываем меморандумы со всеми органами местного самоуправления и помогаем им вводить этот энергетический менеджмент", - рассказал он .

Напомним, в Украине увеличивается количество домохозяйств, которые покупают солнечные панели для получения альтернативной энергии и пока ежеквартально наблюдается рост на 40-45% таких домохозяйств.

Как сообщал УНН, возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась с ценой с ископаемыми энергоносителями в более чем в 30 странах мира.