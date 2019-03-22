В Украине введут в оборот новые монеты

Национальный банк Украины еще окончательно не определился с датой введения 5- и 10-гривневых монет.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает "Хвиля".

"В 2019 - 2020 годах Национальный банк Украины планирует вводить в обращение монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривен. Точную дату Национальный банк сообщит гражданам дополнительно и заранее - за несколько месяцев до их введения. Национальный банк будет учитывать потребности экономики в этих номиналах и логистические факторы", - отметила пресс- служба.

Сейчас, по данным пресс-службы, также не определены объемы первых партий новых монет каждого номинала для распределения между банками Украины.

При этом в НБУ напомнили, что новые оборотные монеты достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен представлены в соответствии с политикой оптимизации номинального ряда банкнот и монет Украины еще в прошлом году.

Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении.

Днепр Час

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