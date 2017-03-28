В Украине ввели ежемесячную абонплату за подключение к системе газоснабжения

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика составит около 92 гривны в месяц.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українські Новини.

Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Для бытовых потребителей (население) тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей, с целью социальной защиты.

В течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены.

Для примера, с 1 апреля тариф на распределение газа для бытовых потребителей компании "Киевоблгаз" будет составлять 2,549 коп./куб. м в час, для промышленных - 3,607 коп./куб. м в час (все тарифы без НДС)

При этом в Киеве для бытовых и небытовых потребителей ПАО "Киевгаз" тариф будет одинаковый - 1,273 коп./куб. м в час.

По информации комиссии, такая абонплата на распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 гривны/месяц.

Как сообщали Українські Новини, 22 марта Кабинет Министров продлил еще на 1 год до 1 апреля 2018 года действие специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" и областных газопоставляющих компаний поставлять газ населению и предприятиям теплокоммунэнерго.

Постановлением о продлении спецобязанностей регулируются только цены продажи "Нефтегазом" газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м без НДС), в то время как в предыдущей редакции (действует до 1 апреля 2017 года) Кабмин определяет также предельные, конечные цены на газ для населения (6 879 гривен/тыс. куб. м с учетом всех затрат на транспортировку, налоги и торговые наценки).

Исходя из этого, с 1 апреля 2017 года произойдет разделение цены на газ для населения на цену газа как товара (4 942 гривен/тыс. куб. м плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании 2,5%) и платы за его транспортировку и распределение (так называемая абонплата, которую потребитель будет оплачивать регулярно, несмотря на объемы потребления).

Тарифы на услуги распределения природного газа: Название газораспределительной компании Тариф на услуги распределения газа для бытовых потребителей (населения), гривен за 1 куб. м на 1 час (без НДС) Тариф на услуги распределения газа для небытовых потребителей, гривен за 1 куб. м на 1 час (без НДС) Винницагаз 0,02285 0,02446 Волыньгаз 0,02395 0,04095 Гадячгаз 0,02442 0,02876 Днепргаз 0,01460 0,05599 Днепропетровскгаз 0,02316 0,05956 Донецкоблгаз 0,02485 0,02735 Житомиргаз 0,01915 0,05231 Закарпатгаз 0,03885 0,04255 Запорожгаз 0,01902 0,05866 Ивано-Франковскгаз 0,02433 0,05278 Киевгаз 0,01273 0,01273 Киевоблгаз 0,02549 0,03607 Кировоградгаз 0,01716 0,02959 Коростышевгаз 0,02628 0,03913 Кременчуггаз 0,02011 0,06073 Криворожгаз 0,02204 0,04023 Лубныгаз 0,02281 0,03798 Луганскгаз 0,02470 0,09046 Львовгаз 0,02175 0,04926 Мариупольгаз 0,01880 0,10388 Мелитопольгаз 0,02396 0,05905 Николаевгаз 0,02464 0,06225 Одессагаз 0,02212 0,05758 Полтавагаз 0,02373 0,05143 Ривнегаз 0,02676 0,04176 Сумыгаз 0,01895 0,04339 Тернопольгаз 0,04101 0,03154 Тернопольгоргаз 0,01108 0,03087 Тисменицагаз 0,03548 0,03548 Уманьгаз 0,02322 0,02707 Харьковгаз 0,02579 0,04465 Харьковгоргаз 0,01687 0,02584 Херсонгаз 0,02579 0,02833 Хмельницкгаз 0,02224 0,02894 Черкассыгаз 0,02129 0,06097 Черновцыгаз 0,02188 0,02453 Черниговгаз 0,01684 0,05769 Шепетовкагаз 0,01905 0,03181 Сирка - 0,11304 Монтажник 0,03253 0,03253 Газовик 0,05450 0,05450 Газпостачсервис 0,07782 0,07782 Кременецкое УПРГ 0,02835 0,03397 Спектргаз - 1,63884