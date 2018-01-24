В Украине ввели новую методику расчета тарифов на электроэнергию

В Украине вступило в силу стимулирующее тарифообразование (RAB- регулирование) для дистрибуции электроэнергии и передачи магистральными сетями.

Соответствующее постановление опубликовано в официальном вестнике правительства - газете "Урядовый курьер", передает "Экономическая правда".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заложила в так называемое RAB-регулирование доходность для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую базу (речь идет об инвестициях в новые активы) и так же 12,5% годовых доходности на старую базу (имеющиеся активы компаний).

Новая система тарифообразования (RAB-регулирование) должна прийти на смену устаревшей методике расчета тарифов на услуги естественных монополий. Новый подход предусматривает учет объемов вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг, что призвано мотивировать поставляющие компании к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях.

Такая модель тарифообразования может способствовать снижению тарифов на услуги ЖКХ в долгосрочной перспективе.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в прошлом году завершила формирование нормативной базы для внедрения RAB-регулирования, однако тогда эту инициативу раскритиковали в Кабмине.