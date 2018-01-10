В Украине выросла цена электроэнергии для промышленности

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила ставки тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на январь 2018 г. по сравнению с декабрем 2017 г. Об этом говорится в решении регулятора.

Наибольший рост тарифов - на 10% и более - коснется потребителей первого класса (подключены к сетям с напряжением свыше 35 кВ), подсоединенным к сетям Прикарпатьеоблэнерго, Киевоблэнерго, Харьковоблэнерго, Черновцыоблэнерго и других региональных энергоснабжающих компаний. Стоимость электроэнергии для них составит от 1,42 до 1,52 грн за кВт*ч (без НДС).

Для потребителей второго класса (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) тарифы составляют от 1,83 до 2,03 грн за кВт*ч.

Для промпотребителей первого и второго класса, которые подключены к сетям Киевэнерго, тарифы на электроэнергию выросли до 1,46 грн за кВт-ч и 1,65 грн за кВт*ч соответственно.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2017 г. НКРЭКУ повысила оптовую цену на электроэнергию.