В Украине выросли задолженности по зарплатам

В феврале 2017 года в Украине общая задолженность по выплате заработной выросла на 4,6% и на 1 марта 2017 года составила 1995,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Согласно данным статистики, сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась в феврале на 8,8% и на 1 марта 2017 года составила 946,9 млн грн.

Так, увеличение задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксировано в Ривненской (в три раза), Хмельницкой (на 68,3%), Черкасской (на 44%), Луганской (на 14,2%), Запорожской (на 5,9%), Ивано-Франковской (на 5,8%), Днепропетровской (на 5,6%), Закарпатской (на 4,2%) областях и Киеве (на 12,3%).

При этом задолженность по зарплате в феврале сократилась в Черновицкой (на 67,2%), Тернопольской (на 54,5%), Волынской (на 42%), Полтавской (на 8,1%), Сумской (на 4,7%), Херсонской (на 4,6%), Черниговской (на 3,4%) и Львовской (на 3%) областях. К началу марта основная часть задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (75,1%), профессиональную, научную и техническую деятельность (9,7%). При этом более половины задолженности сформировано в Донецкой (27%), Луганской (15,2%), и Харьковской (10%) областях.

В феврале-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась по операциям в сфере образования и здравоохранении на 10,1% (до 6,96 млн грн) и (до 8,7 млн грн) соответственно, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - на 9,1% (до 19,7 млн грн), информации и телекоммуникации - на 8,8% (до 2,9%), искусстве, спорте, развлечениях - на 7,5% (до 3,8 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 7,1% (до 111,5 млн грн), промышленности - на 5,9% (до 1481,9 млн грн), в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 4,3% (до 19,2 млн грн), госуправлении и обороне - на 2,2% (до 3,9 млн грн).

Напомним, в Украине упало промышленное производство.