В Украине за 6 лет выдали 150 лицензий на добычу газа, ни одной - госкомпаниям,- Гройсман

В Украине с 2007 до 2013 года выдали 150 лицензий на разработку добычи газа, однако ни одну из них - государственной компании. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству 15 апреля, передает телеканал 112 Украина.

"Сегодня "Укргаздобыча", государственная компания, уже получила дополнительно 27 разрешений на разработку добычи газа. Правду надо сказать и о том, что с 2007 года по 2013 год в Украине было выдано 150 лицензий. Как вы думаете, сколько государственным компаниям? Ноль. Это были коррупционные схемы, которые мы сломали. Поэтому кое-кто бесится из-за этого. Но нам нужно дальше наращивать добычу на план 2017 года плюс 500 млн кубов, не меньше полумиллиарда кубов на этот год добычи", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что и этого недостаточно и назвал шаги, которые будут способствовать добыче газа в Украине.

"Надо создать благоприятные условия. И в таких условиях есть две, наверное, самых критических. Надо в конце концов с 2018 года снизить ренту на добычу газа и ввести единую ренту на уровне 12%. Считаю, что такой подход может быть приемлемым и мы сможем ускорить добычу. И вторая позиция, нам надо сделать дерегуляцию. Много зарегулированностей, которые не дают доступа к развитию газодобычи в стране. Но глубоко убежден в том, что это должны совместно с вами сделать в стенах украинского парламента. Мы должны провести качественную дискуссию и принять правильные и эффективные решения для украинской экономики и энергетической независимости", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман говорил, что в 2016 году в Украине увеличили собственную добычу до 50 млн кубометров газа. Он высказывал мнение, что до 2020 года государство сможет "примерно все свои потребности" закрывать собственным газом.

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