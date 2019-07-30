В Украине за год хлеб подорожал на 60%

Пшеничный хлеб в Украине за последние 12 месяцев подорожал на 60%. Об этом сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting, ссылаясь на данные инфляционного барометра.

"За период с 29 июля 2018 года по 29 июля 2019 года стоимость хлеба пшеничного выросла на 60%", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что рост цен на пшеничный хлеб связан с сокращением производства и подорожанием сырья - сахара, яиц, масложировой продукции, ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы, а также отменой государственного контроля цен, которая вступила в действие 1 июля 2017 года.

Эксперты добавили, что на сегодня в Украине легально производится не более 30% хлебобулочных изделий, в то время как остальные 70% - теневые производители, которые формируют свой рынок сырья и осуществляют весь процесс закупки и производства нелегально.

Аналитики также отметили, что в будущем эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение объемов рынка хлеба, и, как следствие, подорожание этой продукции.

Ранее сообщалось, что "украинский бургер" подорожал на 17% за год. Так, за 12 месяцев один бутерброд с салом и чесноком подорожал с 4,88 до 5,7 гривен.

Напомним, в 2018 году в Украине значительно сократилось производство хлеба. Больше всего сокращение коснулось производства ржаного хлеба.