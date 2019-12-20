В Украине закрыли более 150 нелегальных казино

В ночь с 19 на 20 декабря правоохранители проводили масштабные отработки по нелегальным игорным заведениям на территории всей страны.

В результате отработок было изъято оборудование на 46 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП, в результате полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых мест пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Так, стало известно, что в больших городах чаще встречались казино и и покерные клубы, а в небольших и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца.

В целом, деятельность 8 подпольных казино была прекращена в Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье. А 7 залов для покера закрыли в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове.

Как стало известно, в этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кэш" фишками, то есть они имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерные залы могла составить несколько тысяч долларов США.

Кроме того, разоблачили 5 залов игровых автоматов в Запорожье и 132 интерактивные клуба по всей Украине.

В подпольных заведениях было обнаружено 2375 единиц игрового оборудования: 2060 единиц компьютерного оборудования, 181 игровых автоматов, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток.

Также было изъято почти полмиллиона гривен, полученных от клиентов за возможность доступа к азартным играм.

Сейчас правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления организаторов незаконного игорного заведения.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция прекращает деятельность игорных заведений, исполняя решения Правительства.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге закрыли нелегальное казино. 11 декабря, в Металлургическом районе полицейские обнаружили помещение с обустроенными залами, предположительно для азартных игр. Как сообщает пресс- служба ГУ НП, правоохранители изъяли 15 единиц компьютерной техники со специально установленным программным обеспечением.

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