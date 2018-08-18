В Украине запретили около 40 лекарств российского производства

В Украине запретили реализацию, хранение и применение отдельных серий 68 лекарственных препаратов.

Большая часть списка приходится на препараты из России. Об этом говорится в распоряжении Гослекслужбы.

Под запрет попали некоторые серии российских препаратов для лечения вирусных инфекций, гормональные средства производства РФ, российская вакцина против клещевого энцефалита, сыворотки против столбняка и ботулизма, препараты против дизентерии, сальмонеллеза, кишечных инфекций и другие.

Лекарства, попавшие в список, были ввезены в Украину с нарушением законодательства. При выявлении указанных серий медпрепаратов аптеки должны изъять их из продажи и уведомить Гослекслужбу.

Кроме российских, в список попали лекарства производства Германии, Франции, Бельгии, Австрии, а также некоторые произведенные в Украине.

Напомним, ранее в Украине запретили популярное лекарство против тромбов.