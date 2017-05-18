В Украине запустили сайт о пенсионной реформе

В Украине появился сайт "Пенсионная реформа Правительства Гройсмана", на котором все желающие могут ознакомиться с деталями пенсионной реформы.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы Правительства Дмитрий Столярчук.

"Правительство начинает масштабную пенсионную реформу. Если человек честно работал всю жизнь, он будет гарантированно получать достойную пенсию. Цель предлагаемой реформы - восстановить социальную справедливость по отношению к нынешним пенсионерам. Также предлагается установить справедливые и единые для всех правила назначения пенсий", - пояснил Столярчук.

Он добавил, что в Украине был запущен сайт "Пенсионная реформа Правительства Гройсмана" с "наиболее полной информацией относительно правительственных инициатив, а также всеми необходимыми разъяснениями относительно этапов внедрения реформы".

17 мая сообщалось, что Правительство предлагает ввести для шахтеров возрастом до 35 лет накопительные пенсионные счета с 2019 года.

16 мая Кабинет Министров принял законопроект, позволяющий провести реформу пенсионной системы в Украине.

18 апреля вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что говорить о повышении пенсионного возраста в Украине до европейских норм можно будет только после повышения показателей продолжительности жизни.

12 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что в первом квартале 2017 года поступления в Пенсионный фонд благодаря повышению "минималки" выросли на 37 %. Он пояснил, что это позволит провести осовременивание пенсий за счет собственных поступлений Пенсионного фонда.

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