В Украине запустят взвешивание авто на дорогах

За полгода в Украине должны установить шесть площадок для автоматического взвешивания машин в движении

Укравтодор сегодня, 28 декабря, подписал конктракт по пилотному проекту взвешивания автомобилей в движении. Об этом агентство сообщает у себя в Facebook.

Согласно проекту, на подъездах к Киеву на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 построят шесть площадок для автоматического взвешивания в движении.

Проект планируется за два-три года расширить до 200-250 таких пунктов по всей стране.

Победитель тендера - украино-канадский консорциум: компании СЭА Электроникс Украина, International Road Dynamics, Автомагистраль-Юг.

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Стоимость контракта составляет $6,44 млн и 1,8 млн грн (с учетом НДС).

Срок устройства WIM-систем - до семи календарных месяцев (в зависимости от локации). Период ответственности за дефекты - 18 календарных месяцев