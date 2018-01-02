В Украине заработал Дорожный фонд: на дороги выделят 47 млрд

С 1 января в Украине начинает работать Дорожный фонд. На дороги в 2018-м выделят около 47 миллиардов гривен.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Впервые автошляхова отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн", - написал он в Facebook. Читайте также: Омелян призвал поддержать украинского книгоиздателя

Также министр добавил, что с началом нового года "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог, а остальные 120 тысяч будут подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - добавил Омелян.

Ранее премьер Гройсман сообщил, что реконструкция дорог в 2018 году будет происходить по всей Украине.