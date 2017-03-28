В Украине заработала новая международная платежная система

Национальный банк согласовал правила работы в Украине международной платежной системы "AVERS No1".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы "AVERS No1" и выдал платежной организации этой системы ПАО "Кредит Оптима Банк" (г. Киев) свидетельство от 23 марта 2017 года No 33. Сведения о международной платежной системе "AVERS No1" внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Согласно правилам международной платежной системы "AVERS No1", участниками платежной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов и на основании договора с платежной организацией о предоставлении услуги пользователям международной платежной системы "AVERS No1" относительно перевода средств с помощью этой системы. Расчетным банком платежной системы является ПАО "Кредит Оптима Банк".

Новая платежная система осуществляет переводы в пределах Украины в национальной валюте от физических лиц в пользу физических лиц, наличные или безналичные для выплаты наличными или зачисление средств на счет; от физических лиц в пользу юридических лиц, от юридических лиц в пользу физических лиц, безналичные зачисления на счет. "АВЕРС No1" обслуживает также трансграничные переводы в иностранной валюте от физических лиц в пользу физических лиц, наличные или безналичные для выплаты наличными или зачисления средств на счет.

Система поддерживает осуществление денежных переводов в гривне, долларах США, евро, рублях РФ.

В НБУ напоминают, что по состоянию на 27 марта в Реестр внесены сведения по 26 международным и внутригосударственным системам перевода денег. Всего за январь-февраль 2017 года с помощью платежных систем переведено: в Украину - 344 млн долл. США, за пределы Украины - 42 млн долл. США, в пределах Украины - 657 млн долл. США.