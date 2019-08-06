В Украине заработали новые правила маркировки продуктов: что изменится

6 августа в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции. Об этом говорится в сюжете "Сниданок с 1+1", пишет УНИАН

До этого момента этикетка могла быть написана такими маленькими буквами, что ее невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной.

Информация о пищевом продукте теперь должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. Это основной принцип нового закона. Даже реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной.

И все же особое внимание будет к этикетке, которая должна не путать покупателя, а помогать в выборе.

Шрифт будет четким, разборчивым и контрастным.

Что это значитНовые правила

Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Перевод — по желанию производителя. Так же производители должны увеличить шрифт на упаковках, избрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете, стоит ли покупать продукт.

Информация должна быть везде.

Узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасованный в супермаркете, например, муку, то состав должен быть указан на мешке, или на отдельном стенде рядом.

За лед не платим.

Часто покупаете замороженные продукты? Для вас хорошая новость — теперь за лед платить не придется, так как масса продуктов, покрытых ледяной глазурью будет указываться без учета льда.

Срок годности – по-новому.

Срок годности будет называться по-разному. Например, появится маркировка «Лучше употребить до...». Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – за правильного хранения еще могут быть приняты без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например — сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

Новые этикетки и правила производители будут внедрять постепенно. На это есть три года.

По материалам Минфин, Zerkalo.mk.ua