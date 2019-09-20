В Украине женщинам могут снизить пенсионный возраст

Верховная рада Украины рассмотрит с предложениями президента законопроект No1086 "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Таким образом, законопроект в случае его принятия позволит женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Автором законопроекта стал народный депутат 8 созыва ВР из фракции Радикальной партии Юрий Шухевич. Еще в январе 2015 года парламентарии поддержали в первом чтении и в целом этот проект закона. За него проголосовали 256 депутатов при 226 минимально необходимых. Однако тогда президент Порошенко наложил вето на такую инициативу Совета.

Рада восьмого созыва так и не рассмотрела соответствующий законопроект, который Порошенко вернул со своими предложениями. Его должен был рассмотреть парламент уже девятого созыва.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в законопроект, после чего он был направлен на рассмотрение в комитет. Если депутаты примут этот проект закона, а затем его подпишет глава государства, то женщины смогут выходить на пенсию на пять лет раньше.

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