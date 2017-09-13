В Украину доставили первую партию американского угля

Ночью 13 сентября в порт "Южный" прибыло судно Ocean Ambitious с 62 тысячами тонн энергетического угля из США для станций государственной компании "Центрэнерго" по контракту с XCoal Energy and Resources.Согласно сообщению порта, разгрузка уже началась.

Как отметил и. о. директора госпредприятия "МТП "Южный" Виталий Жуковский, порт выполняет поручения Министерства инфраструктуры по приему и отправке угля на украинские ТЭС. Он уверен, что график работ будет выполнен.

"В начале сентября мы завершили плановую подготовку оборудования, ведь в ближайшую неделю предприятие планирует принять сразу 4 судна с углем, общим объемом более 295 тыс. тонн: одно - для "Центрэнерго", два - для ДТЭК и одно - для ООО "Еврореконструкция". Опыт разгрузки балкеров с антрацитом из ЮАР подтверждает нашу способность эффективно организовать процесс отправки грузов энергетикам, для своевременного пополнения запаса на складах ТЭС", - подчеркнул Жуковский.

Напомним, что с весны 2017 года в порту "Южный" разгрузили три судна с антрацитом из ЮАР, которое закупил ДТЭК для Приднепровской и Криворожской ТЭС.

