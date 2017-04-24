В Украину ежемесячно будет поставляться 5 тыс. т туркменского ДТ

24 апреля осуществлена поставка первой партии ресурса в порт Очаков

Компания Оранж Ойл поставила первую партию дизельного топлива туркменского производства в порт Очаков Николаевской области. Всего планируется импорт 5-7 тыс. т ресурса ежемесячно в период работы Волго-Донского судоходного канала. Об этом OilNews сообщили в компании.

В понедельник, 24 апреля, осуществлена поставка первой партии ресурса (2 500 т) в порт Очаков (Николаевская обл.). Топливо везется напрямую с НПЗ Туркменбаши по Волгодону и через Азовское море в украинские порты.

По словам директора компании Романа Румянцева, это первая поставка в рамках годовой программы импорта туркменского ДТ в Украину. "Мы будем поставлять около 5 тыс. т ДТ весь период навигации Волгодона - до ноября. Топливо будет переваливаться в портах Очакова, Измаила, Херсона, Николаева. Также планируем поднимать его до Днепра", - рассказал СЕО.

Ресурс будет реализовываться автомобильными партиями в южных регионах. На 24 апреля его цена установлена на уровне 19,00 грн/л.

Ранее Оранж Ойл начал регулярные поставки венгерского бензина А-95 по Дунаю.

Оранж Ойл - оператор оптового рынка нефтепродуктов. Специализируется на поставках топлив водным транспортом в малые порты Одесской, Николаевской, Херсонской области и в город Днепр.