В Украину из Польши без пошлин ввезли товары на 3,5 миллиарда евро

Объем импорта товаров из Польши в Украину по документам TAX FREE, то есть без пошли и НДС, с 2013 года по 1-й квартал 2017 года составил более 3,5 млрд евро.

Минфин Польши зарегистрировал 10,9 млн бланков TAX FREE. Средняя сумма по одному бланку составляет 323 евро, пишет "Экономическая правда" ссылаясь на официальный ответ польского минфина.

Министерство сообщает, что данные были получены из системы "Возврат НДС для туристов". "Эта услуга позволяет пользователям (туристам и продавцам) предварительно зарегистрировать свои бланки TAX FREE, которые сопровождают товары покидающие пределы таможенной территории Европейского Союза. После на таможне сотрудник таможенного поста, собирающий ранее представленные документы, проверяет соответствие товаров и данных с персональным бланком TAX FREE и подтверждает экспорт", - пишет издание.

Бюджет Украины по разным подсчётам недополучает от 25 до 70 миллиардов гривень в год из-за "черного" импорта. По материалам: Экономическая правда /

