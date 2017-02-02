В Украину из-за границы в прошлом году перевели $2,5 млрд

Объем денежных переводов в Украину с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в 2016 году составил $2,488 млрд, что в 7,1 раза больше, чем за рубеж ($352 млн), говорится в пресс- релизе Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным НБУ, объем денежных переводов в пределах Украины с использованием систем перевода, созданных резидентами и нерезидентами, в 2016 году составил $3,671 млрд.

В 2016 году на территории Украины предоставляли услуги 39 систем денежных переводов, из которых 25 систем, созданных резидентами, и 14 систем, созданных нерезидентами.

В 2016 году на отечественном рынке платежных систем, созданных резидентами, лидером по сумме переводов была внутригосударственная платежная система "Почтовый перевод" (платежная организация УГППС "Укрпочта") - 163,69 млн переводов на сумму $1,194 млрд.

Среди платежных систем, созданных нерезидентами, в 2016 году лидером стала Western Union 40% всех трансграничных переводов в Украину и 32% - из Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина