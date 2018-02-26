В Украину могут прийти еще два лоукостера - Омелян

Еще два бюджетных авиаперевозчика, кроме Ryanair могут зайти на украинский рынок до конца 2018 г. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире 5 канала.

"Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией - еще так, 50 на 50%", - сказал министр.

Также министр отметил, что в этому году должна начать полеты новая украинская авиакомпания.

"В прошлом году объявил о планах бюджетных авиаперевозок украинский перевозчик SkyUp. В этом году, как и обещали, они выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте, и что они выстрелят или в этом, или в следующем году", - отметил Омелян.

Ранее сообщалось, что ирландский лоукостер Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 г.