В Украину поступила первая партия сжиженного газа из США

Компания ЭРУ Трейдинг организовала закупки газа для польского СПГ-терминала и его транспортировки в Украину

ЭРУ Трейдинг, украинская дочерняя компания корпорации ЭРУ (США), при помощи польского партнера организовала закупки природного газа для польского СПГ-терминала и его транспортировки по трубопроводу через польско-украинский интерконнектор. ЭРУ Трейдинг приобрела газ на границе и разместила в хранилище в Украине, сообщает пресс-служба компании.

28 ноября 2017 г. ЭРУ Трейдинг приняла участие в тендере на поставку газа госкомпании Укртрансгаз и стала единственным ее частным поставщиком.

"С апреля этого года, корпорация ЭРУ является владельцем полиса страхования от политических рисков от государственного агентства США, Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Двадцатилетний контракт с OPIC обеспечивает ЭРУ защиту при транспортировке, хранении и продаже газа в Украине. Сочетание возможности отгрузки спотового объема сжиженного природного газа и покрытие полисом страхования OPIC позволило ЭРУ выиграть один из десяти лотов на поставку Укртрансгазу 135 млн кубометров газа в течение следующих семи месяцев. ЭРУ стала единственным частным поставщиком, все остальные лоты получила НАК Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.

Как заявил Дейл Перри, президент корпорации ЭРУ: "Мы гордимся совместной работой с нашим стратегическим польским партнером над первой, исторической отправкой СПГ в Украину и поставкой газа, которую мы будем осуществлять Укртрансгаза в зимние месяцы".

Как сообщалось, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа из США.