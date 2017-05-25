В Украину прибыла первая в году партия угля из ЮАР

В Украину прибыла первая в этом году партия антрацитового угля, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Facebook.

В апреле компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова купила 600 тысяч тонн антрацита в ЮАР. Отмечалось, что это первый в истории Украины прецедент закупки таких объемов антрацита на дальних рынках в столь сжатые сроки.

"Первый PANAMAX (судно - ред.) с ЮАР зашел в порт Украины с антрацитовой группой угля", - написал он.

В комментарии УНН министр уточнил, что на борту судна находится 70 тысяч тонн угля.

"Его будут разгружать как минимум дней 8-10. Мы сейчас разрабатываем логистику, если приходит (груз - ред.), чтобы не было простоя корабля, поскольку это огромные расходы", - отметил он.

По его словам, ДТЭК законтрактовал в ЮАР 650 тысяч тонн с возможностью продления до 1 миллиона тонн антрацитового угля.

Напомним, что вчера Кабмин одобрил угольную стратегию Украины, предусматривающую отказ от антрацитового угля к 2019 году.