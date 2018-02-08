В Украину придет топовый арабский авиаперевозчик - Омелян

В Украине может появиться еще один топовый арабский перевозчик, который будет осуществлять полеты в Азию из региональных украинских аэропортов. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

"Сейчас ведутся переговоры с одним из топовых арабских перевозчиков, я уверен - удачные. И если они откроют свои перевозки из Львова в Азию и из Харькова в Азию, то мы увидим многих поляков, которые приедут во Львов, потому что это рядом, и полетят дешево в Азию, а еще мы увидим белорусов, которые прилетят в Харьков", - отметил министр.

По его словам, перевозчик в данное время еще изучает рынок.

Также Омелян заявил, что авиакомпания Qatar Airways планирует увеличить географию своих полетов в Украине.

"Мы получим новый хаб для украинцев и жителей Азии, которые будут лететь в Украину, собственно в Дохе", - отметил министр.

Как сообщалось, Qatar Airways с 23 августа 2017 г. начала выполнять ежедневные рейсы из Киева в Доху. В декабре 2017 г. компания увеличила количество рейсов до двух в день.