В Украину в прошлом году инвестировали $3,8 миллиарда - Кубив

Иностранные инвесторы в прошлом году инвестировали в Украину 3,8 млрд долл., что вдвое больше, чем в 2015 году.

Об этом во время семинара, посвященного развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов на тему "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает корреспондент Укринформа.

"В 2016 году иностранными инвесторами вложено в Украину 3,8 млрд долларов - это вдвое больше, чем в 2015 году", - сказал Кубив.

Он отметил, что также одним из важных достижений стабилизации экономической ситуации в стране стал факт поднятия Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса.