В Украину ввезли втрое больше электромобилей чем в прошлом году

Количество ввезенных в Украину в первом квартале 2018 года электромобилей выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,744 тыс. транспортных средств, сообщается на сайте Государственной фискальной службы, информирует Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, в январе этого года было ввезено 794 легковых автомобиля и других транспортных средств, оснащенных электрическим двигателем, против 132 ед. в январе 2017-го, в феврале их ввезено 413 ед. (против 181 ед. в феврале прошлого года), в марте - 537 ед. (против 237 ед. в марте прошлого года).

Как сообщалось, в 2017 году в Украину было ввезено 2,7 тыс. электромобиля.

В 2018 году электромобили и другие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическим двигателем, освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость (НДС) при везении их на таможенную территорию Украины.

ТВі

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