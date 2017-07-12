В Украину заходит новый лоукостер. Цена и направления

Азербайджанский лоукостер Buta Airways открыл продажу авиабилетов - первый рейс запланирован на 1 сентября из Баку в Тбилиси, в расписании значатся также рейсы из Киева. Базовым аэропортом в Украине для компании станет аэропорт Жуляны.

Об этом сообщает avianews.com.

С октября из Киева будут доступны направления: Анталья (Турция), Тбилиси (Грузия), Тегеран (Иран), Баку (Азербайджан).

В ближайшее время количество маршрутов будет расширено за счет европейских направлений.

Минимальный тариф по всем направлениям составит EUR29. Дополнительные услуги - провоз багажа, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах - Buta Airways будут предоставлять за дополнительную плату.

Напомним, 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair отменила приход на украинский рынок. Сегодня Кабмин решил возобновить переговоры с лоукостером.