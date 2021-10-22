В "Укренерго" заявили про відкриття аукціонів на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Аукціони з розподілу міждержавних перетинів для імпорту електроенергії з РФ і Білорусі на листопад відкрили 22 жовтня. Про це повідомив співрозмовник "Економічної правди" в "Укренерго".

За словами джерела, можливий обсяг імпорту електроенергії з Білорусі може становити 1 тис. МВт, а з Росії - 1540 МВт. Фінальна дата приймання заявок - 24 жовтня.

Опублікувати остаточні результати аукціону планують 29 жовтня. Строк мораторію, встановленого на імпорт електроенергії з Білорусі, завершується 1 листопада.

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 26 травня вирішила закрити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на чотири місяці - до 1 жовтня.

Нацкомісія відмовилася обмежувати імпорт на весь рік, як вимагали народні депутати з міжфракційного об'єднання "Чиста енергія", котрі долучилися через відеозв'язок.

НКРЕКП 29 вересня продовжила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ до 1 листопада.

Україна імпортувала електроенергію з РФ з осені 2019 року - після чотирирічної перерви. Це стало можливим внаслідок внесення правки в ухвалений 18 вересня 2019 року Закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії".

До березня 2020 року, коли знову ввели заборону, було імпортовано понад 1 млрд кВт-год, прямі збитки енергосистеми від такого постачання оцінюють у розмірі 3 млрд грн, писав "Мінпром". За розрахунками Міністерства енергетики та захисту довкілля України, держава витратила на ці закупівлі 5 млрд грн, писало hromadske.

1 лютого 2021 року на сайті "Укренерго" з'явилася інформація, що Україна відновила імпорт електроенергії з Росії обсягом 200 МВт-год. За даними "Інтерфакс-Україна", дві українські компанії дістали доступ до імпорту.

18 березня стало відомо, що про необхідність обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі заявив президент України Володимир Зеленський, а наступного дня припинити імпорт пообіцяв тодішній в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Зеленський 13 травня цього року підписав закон, що передбачає введення заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі. Верховна Рада ухвалила цей закон у другому читанні та в цілому 15 квітня. Закон забезпечує сертифікацію оператора системи передання електроенергії відповідно до вимог ЄС, що відкриє шлях до інтеграції енергосистеми з європейською.

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з проханням заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі цього закону.