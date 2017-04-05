В "Укрнафте" проводят обыски

Генеральная прокуратура Украины проводит обыск в центральном офисе ПАО "Укрнафта", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в среду.

"Генпрокуратура проводит обыск, мы им содействуем", - отметили в пресс- службе.

Напомним, 1 февраля 2017 года детективы НАБУ провели 16 обысков в разных городах Украины в рамках досудебного расследования по факту завладения нефтью ПАО "Укрнафта" на сумму свыше 7,7 млрд грн.

"Досудебным расследованием установлено, что с марта по октябрь 2015 года должностные лица ряда предприятий, действуя по предварительному сговору совместно со служебными лицами ПАО "Укрнафта" завладели имуществом указанного ПАО в особо крупном размере. По версии следствия, преступный умысел заключался в следующем: после аукционов, которые происходили без обеспечения справедливой конкуренции, ПАО "Укрнафта" реализовало ряду "предприятий-победителей" нефть и другие вещества согласно заключенных с ними договоров по заниженной стоимости", - сообщало НАБУ.

Дальнейшие действия "Укрнафты" (отсрочка на несколько лет оплаты за поставленную нефть) нанесли государству убытки в особо крупном размере - на сумму 7 млрд 744 млн 637 тыс грн.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", бывшим акционерам ПриватБанка - порядка 42% акций.

По материалам: Интерфакс-Украина