В “Укртелекоме” заявили об окончании скидки на абонплату для населения с 1 марта 2020 года

С 1 марта 2020 года заканчивается действие скидки на ежемесячную плату за услуги стационарной связи. Скидка действовала с 1 января 2020 года.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте “Укртелекома”.

“С 01.03.2020 прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 01.01.2020”, – говорится в сообщении.

Напомним, что компания “Укртелеком” приняла решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи с таксофонов. Причиной называют падение спроса на такую услугу связи.

В 2013 году компания “Укртелеком” в результате приватизации стала частью группы СКМ Рината Ахметова.

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