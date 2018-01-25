В "Укрзализныце" заявили о подорожании пассажирских перевозок в 2018 году.

В "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на 20% в 2018 году.

Об этом в интервью "112 Украина" сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает "Слово и Дело".

Владимир ГройсманПремьер-министр УкраиныГройсман пообещал сделать все для того, чтобы ПАО "Укрзализныця" было успешнымСказано 25 января 2017 г.Статус обещания: В процессе

На вопрос журналиста о том, планируют ли в 2018 году повышать ж/д тарифы, Евгений Кравцов отметил:

"С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость в повышении тарифа в нынешнем году.

И.о.председателя правления "Укрзализныци" также отметил, что в финансовый план на 2018 год заложены цифры двукратного повышения на 10% каждое: "Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей".

Также Кравцов добавил, что пассажирское хозяйство в Украине субсидируется за счет грузового:

"Во-первых, на сегодняшний день пассажирское хозяйство для УЗ убыточно. Вопрос размера убытков другой, тут по-разному можно считать. Грузовое же прибыльное, и здесь присутствует, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедания средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а "проедала"; сейчас начинаем инвестировать, - рассказал он.

Напомним, с 31 октября вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры Украины от 20 октября No357 "О внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины, и связанные с ним услуги".

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