В Укрзализныци анонсировали 11 новых маршрутов

Укрзализныця анонсировала с 10 декабря действие нового графика движения поездов не только внутри Украины, но и в странах СНГ, ЕС и Прибалтики.

Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, также этот график предусматривает появление еще нескольких новых маршрутов.

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции от Евгения Кравцова, председателя правления УЗ. 110 пар поездов будут курсировать круглый год, также в графике движения будут еще 80 дополнительных и летних поездов. Среди новых маршрутов Кравцов назвал следующие:

- N 747/748 Киев - Тернополь (составом электропоезда Шкода, ежедневный),

- N 753/754 Ковель - Холм (ежедневная вторая пара с поездом N 751/752 Здолбунов - Холм),

- N 782/781 Киев - Черкассы (ежедневный региональный экспресс),

- N 46/45 Ужгород - Лисичанск (ежедневный),

- N 38/738 Киев - Запорожье (ночной экспресс Запорожье - Киев "Интерсити", ежедневно),

- N 128/127 Ковель - Харьков (будет курсировать через день),

- N 146/145 Львов - Чоп (ежедневный, в его составе курсирует беспересадочный вагон в новом сообщении Киев - Вена),

- N 329/330 Сумы - Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю),

- N 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка (ночной экспресс, будет курсировать через день),

- N 12/11 Львов - Одесса (ночной экспресс, будет курсировать через день),

- N 26/36 - 35/25 Одесса - Яремче, Перемышль (ежедневный двугруппный поезд с группой вагонов поезда международного сообщения N 36/35 Одесса - Перемышль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов).

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