В уряді обіцяють надати населенню трирічний тарифний план на газ

НАК "Нафтогаз України" працює над розробкою трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів, який має забезпечити кращі умови для населення.

Про це з трибуни парламенту під час години запитань до уряду заявив прем'єр- міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з травня постачальники газу запропонували домогосподарствам річні тарифи, зокрема, ГК "Нафтогаз України" встановила ціну газу в межах річної пропозиції для населення - 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

"Нафтогаз" працює над іншими продуктами, наприклад, над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць, і люди можуть обирати для себе різні варіанти, намагатися самостійно керувати витратами своїх домогосподарств", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін скасував фіксовану ціну газ для населення.

Раніше стало відомо, що у травні ціна газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) становитиме 8 325 грн/1 тис. куб.м з податком на додану вартість (ПДВ) та без вартості транспортування, що на 6% вище за квітневу ціну.

Нагадаємо, що вартість комунальних послуг в Україні за рік збільшилась майже на 50%.

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