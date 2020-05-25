В уряді повідомили, коли розпочнеться продаж залізничних квитків

Продаж залізничних квитків в Україні може початися найближчим часом. "Укрзалізниця" чекає рішення обласних комісій з надзвичайних ситуацій.
Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Для старту продажу квитків регіональні комісії з ТЕБ та НС мають повідомити про сприятливу епідситуацію в областях.
"Укрзалізниця розпочне продаж квитків як тільки отримає рішення від всіх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чекаємо рішення", - повідомив Криклій.
Нагадаємо, з 1 червня Україна відновить пасажирські залізничні перевезення.
Також повідомлялося, що в першу чергу будуть курсувати потяги, що прямують на далекі відстані.
У Міністерстві інфраструктури пообіцяли не піднімати ціни на залізничні квитки.