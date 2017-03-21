В Верховной Раде приняли закон об автодорогах оборонного значения

В ходе второго чтения депутаты Верховной Рады Украины поддержали законопроект No4647 "О внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах" относительно автомобильных дорог оборонного значения". С третьего раза за документ проголосовал 231 депутат. Об этом сообщается на странице Верховной Рады в Twitter.

В законопроекте указано, что автомобильные дороги оборонного значения - те автомобильные дороги, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать оборону и безопасность Украины. Они нужны, чтобы соединять военные и иные специальные объекты ,которые в условиях военного времени предназначены для военных перевозок, эвакуации населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов, и народнохозяйственных перевозок.

Чтобы обеспечить оборону и безопасность Украины, трассы независимо от их формы собственности и значения могут отнести к автомобильным дорогам оборонного значения. Однако это не является причиной, чтобы ограничить движение транспортных средств по такой дороге, кроме тех случаев, когда ее используют в период действия военного положения.

Помимо этого, отмечается, что Кабинет министров Украины утверждает порядок использования автомобильных дорог оборонного значения, ее восстановления во время действия военного положения. Также ведомство утверждает порядок проведения мероприятий по техническому прикрытию и список автомобильных дорог оборонного значения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на военные ученые, проводимые Российской Федерацией в аннексированном Крыму.