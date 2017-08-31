В Винницкой области установили новую солнечную электростанцию

Государственная архитектурно-строительная инспекция в Винницкой области зарегистрировала разрешительные документы о готовности к эксплуатации новой солнечной электростанции (СЭС) в селе Черномин Песчанского района. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает РБК-Украина. В Кировоградской области открыли солнечную электростанцию

"Черноминская СЭС-2 имеет мощность 1,5 тыс. киловатт. Строительство объекта было начато еще в апреле текущего года. Заказчиком выступило общество с ограниченной ответственностью "Гранд Солар". Общая стоимость инвестиций составила 31,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

В Кабинете министров Украины добавили, что в период с 17 по 31 августа департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Винницкой области зарегистрировал 174 разрешительные документы. Из них - 116 уведомлений о начале выполнения строительных работ, три разрешения на выполнение строительных работ, 54 декларации и один сертификат о готовности объектов к эксплуатации.

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Напомним, в феврале новую солнечную электростанцию запустили под Киевом.

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