Валовый внешний долг Украины вырос на 515 миллионов

За четвертый квартал 2018 года валовый внешний долг Украины вырос на 515 млн долларов - до 114,7 млрд долларов. Об этом пишет Лига со ссылкой на НБУ.

Долг сектора государственного управления вырос на 4,8% - до 40,13 млрд долларов, долг центрально банка вырос на 17,6% - до 7,9 млрд долларов. В то же время долг других депозитных корпораций сократился на 0,2% - до 5,8 млрд долларов, долг других секторов - на 3,9%, до 51,4 млрд долларов.

По данным НБУ, в третьем квартале предыдущего года валовый внешний долг Украины составлял почти 114,2 млрд долларов.

Валовой внешний долг - это общий объем задолженности страны по всем внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Этот показатель включает не только государственный долг, но и негосударственный (банков, национальных и акционерных компаний и т.п.).

По информации Министерства финансов, в январе 2019 года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины сократился на 70 млн долларов (0,09%) по сравнению с декабрем 2018-го - до 78,25 млрд долларов.

В бюджете на 2019 год запланированы платежи по погашению и обслуживанию госдолга в сумме 417 млрд грн.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусматриваются в марте и в сентябре - по 500 млн долларов по евробондам, которые были выпущены в результате реструктуризации в 2015 году.

Минфин

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