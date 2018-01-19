Важно опережение доходами инфляции, но чтобы она не превышала 10% в год - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает важным, чтобы доходы опережали инфляцию, но при этом инфляция не превышала бы 10% в год.

"Важно, чтобы доходы опережали инфляцию. И важно, чтобы инфляция была все-таки ниже 10%", - сказал премьер в интервью изданию "Новое время", которое было опубликовано в пятницу.

Премьер отметил, что для достижения таких показателей инфляции необходимо укреплять экономику - побороть ее "каким-то одним решением невозможно".

В.Гройсман не согласился с тезисом, что инфляция за 2017 год составила 14% по причине слишком больших выплат в качестве компенсаций.

"Думаю, что это 25-я причина", - добавил он.

Как сообщалось, 9 января 2018 года Государственная служба статистики Украины сообщила, что рост потребительских цен в Украине в 2017 году ускорился до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.