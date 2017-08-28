Важные сюрпризы, которые ждут украинцев осенью

С наступлением календарной осени и началом нового политического сезона страну ждет ряд законодательных, экономических и общественно значимых новшеств, которые затронут жизнь практически каждого украинца. "Апостроф" собрал самые весомые из них и разобрался, к чему осенью следует готовиться украинцам.

С октября в очередной раз стоит ожидать роста цены на газ для населения – ориентировочно на 19%. Сейчас кубометр газа стоит 6,9 грн. При этом в правительстве уверяют, что утвердили финплан "Нафтогаза" и никакого роста тарифов там не проглядывается, однако, по словам экспертов, реальная ситуация далека от публичных заверений чиновников.

"Есть действующая нормативная база: постановление Кабмина №187, - поясняет "Апострофу" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Оно содержит в себе порядок пересмотра тарифа, который привязан к импортному паритету: два раза в год. Если КМУ не изменит редакцию данного постановления, то с 1 октября нужно повышать тариф на 17-19%".

Отметим, что коррекция цены на голубое топливо предусмотрена меморандумом с МВФ.

"Если Гройсману удастся убедить МВФ, а в этом сейчас основная проблема, то очевидно, что цена останется прежней. Но пока решение не принято, и если оставить все, как есть, то с 1 октября тариф повышать все же придется", - резюмировал Марунич.

Уже с осени в стране заработает институт частных исполнителей, который появится в соответствии с принятым в июне 2016 года законом "Об органах и лицах, которые осуществляют принудительное исполнение судебных решений". Об этом заявлял министр юстиции Павел Петренко. Начать собственную практику по исполнению судебных решений по закону имеет право любой гражданин старше 25 лет, который имеет высшее юридическое образование и опыт работы в сфере права.

В теории институт частных исполнителей должен вывести на новый уровень выполнение судебных решений, которое сейчас оценивается Минюстом не выше 15%.

"Это отличная идея, полностью в русле мировых тенденций, которая позволит на абсолютно бескоррупционной основе выполнять решения украинских судов, - говорит "Апострофу" юрист общественной организации "Реформы против коррупции" Анатолий Родзинский. – Будет конкуренция как между частными исполнителями, так и между частными и государственными исполнителями. Каждый будет работать над своим имиджем, чтобы доказать, что он является самым лучшим из тех, кто может исполнить то или иное судебное решение".

Около 100 человек в Украине уже прошли обучение для работы частными исполнителями, однако по словам Родзинского, прозрачность отбора кандидатов оставляет желать лучшего.

"Того, кто будет записан на обучение, определяет сам Минюст. Сначала человек должен выучиться, а потом он получит право сдать экзамен. Но для того, чтобы выучиться, ему должны дать разрешение в Минюсте или отказать без объяснения причин. Нигде в законе такого механизма нет, но Минюст так написал свои приказы. Это все равно, что Минобразования, например, по своему собственному мнению будет определять, кто достоин поступить в тот или иной вуз, а кто нет", - сетует Анатолий Родзинский.

Кроме того, юрист опасается, что институт частных исполнителей вследствие попустительства Минюста может превратиться в источник коррупции.

"Если некоторые частные исполнители смогут нарушать закон, а Минюст на коррупционной основе не будет на это реагировать, - предостерегает Родзинский. – Точно так же, как с системой регистрации. Не все же регистраторы нарушают закон. 99,9% регистраторов, которые регистрируют право на недвижимость, работают законно, и только из-за нескольких паршивых овец, которых в Украине знают все, полностью разрушена система регистрации прав собственности на недвижимость. И Минюст о них знает, но он их крышует".

Президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и министр социальной политики Андрей Рева анонсируют повышение пенсий уже с 1 октября 2017 года в рамках пенсионной реформы, которую, как прогнозируют глава государства и премьер, депутаты во втором чтении проголосуют уже в сентябре. Как разъяснило Министерство социальной политики, повышение пенсий будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера.

Более миллиона пенсионеров получат постоянную прибавку к пенсии свыше 1000 грн, увеличение пенсий на сумму от 500 до 1000 грн коснется почти 2 миллионов пенсионеров, около 2,5 миллиона пенсионеров после перерасчета получат надбавку до 500 грн, еще 3 миллиона - получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поясняет, что повышение пенсий – плановое, и оно было заложено в госбюджете страны, только с другой даты. "Независимо от того, будет проголосована пенсионная реформа в сентябре или нет, повышение пенсий все равно будет, так как оно предусмотрено в основном финансовом документе страны, а именно в государственном бюджете на 2017, правда, там оно предусмотрено с 1 ноября. А то, что они выдают за повышение пенсий, это не более чем следование государственному бюджету. Единственное, что они перенесли его на один месяц раньше – с ноября на октябрь. Само по себе повышение будет очень незначительным, пару десятков или сотен гривен – в зависимости от категории пенсионера. И даже если они не примут на 1 октября, то тогда повысят с 1 ноября", - рассказал экономист в комментарии "Апострофу".

Новак также уверен, что подобное повышение никак не скажется на украинской экономике: "Повышение настолько небольшое, что оно кардинально не увеличит покупательную способность в условиях высокой инфляции, которая сейчас есть".

Свою работу с осени может начать и обновленный Верховный суд Украины, вокруг которого не прекращаются политические баталии. Высшая квалификационная комиссия судей Украины уже завершила конкурс на должности в суде. Из 846 заявок в финал попали 120 кандидатов, которые прошли отборочные туры. Высший совет правосудия, скорее всего, уже в сентябре представит президенту на подпись список кандидатов в Верховный суд, таким образом, уже к концу осени обновленный суд может начать свою работу.

В Администрации президента уверяют, что суд обновится на 95%, но по словам заместителя директора Центра политико-правовых реформ Романа Куйбиды, большая часть судей – представители старой системы. "Почти 50 судей, рекомендованных новому Верховному суду, – это судьи действующего Верховного суда Украины и действующих судов. Когда президент говорит, что 95% рекомендованных кандидатов являются новыми, то это не совсем правильно. Фактически суд обновляется только наполовину, и лишь незначительной частью в этом новом суде будут адвокаты и ученые, поэтому есть много сомнений относительно того, что этот Верховный суд будет работать как совершенно новый, по новым стандартам. Каждый четвертый кандидат получил негативный вывод от Общественного совета добросовестности, но Высшая квалификационная комиссия проигнорировала эти выводы, и здесь создается впечатление, что отбор был недостаточно объективным. И очевидно, что был какой-то политический заказ, чтобы кого-то протянуть в судьи", - комментирует эксперт "Апострофу".

Что касается сроков, то ожидается, что частично суд начнет работу уже в ноябре, но полностью, по мнению Куйбиды, заработает только в начале следующего года. "Процедура законом предполагается такая: сначала назначаются судьи в этот суд, после этого они, когда будут готовы, собираются на пленуме и решают, с какого числа начинают работать. Это объявление будет опубликовано в "Голосе Украины". Осенью будут назначены судьи этого суда, и если будет политический заказ, чтобы этот суд заработал как можно быстрее, то я думаю, что они могут гипотетически принять решение работать с 1 ноября. Но фактически пока они не наладят этот процесс, они будут складировать дела, но не рассматривать их", - отмечает он.

Осенью у украинцев появится возможность получать внутренние ID-паспорта в виде карточки сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП). Данное новшество анонсировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее", - отметил глава правительства.

ЭЦП уже более 10 лет используется в Украине предпринимателями и юридическими лицами для подачи отчетностей и коммуникации с органами государственной власти. Но какая польза обычному гражданину от ID-паспорта с электронной цифровой подписью, "Апострофу" пояснил эксперт в сфере информационной безопасности Сергей Нестеренко.

"Поскольку весь мир сейчас переходит в онлайн, то и Украина - не исключение, а для того, чтобы в онлайне доказывать свою личность, цифровая подпись – это самый оптимальный вариант, ведь подделать ее невозможно. И если вы ее создали, то изменить ее нельзя, она уникальна. Поэтому такой переход – требование времени, чтобы более оперативно получать социальные и бизнес-услуги, а также эффективно действовать онлайн", - отметил Нестеренко.

Изменения осенью придут и в языковую сферу. 13 октября 2017 года вступает в силу закон, устанавливающий минимально допустимый процент передач на украинском языке для телеканалов. Верховная Рада Украины проголосовала за введение языковых квот на телевидении еще весной, а 6 июня документ подписал президент Петр Порошенко. Согласно закону, в эфире общенациональных каналов должно быть не менее 75%, а региональных – 50% украиноязычного контента.

Важный нюанс законопроекта – в том, что считаться украиноязычной программа может, только если все реплики ведущих будут звучать на украинском языке. Использование других языков допускается, например, в репортажах с места событий и комментариях приглашенных спикеров. Кроме того, фильмы и телепрограммы, которые были созданы не на государственном языке и не являются собственным продуктом телерадиокомпаний, обязательно должны иметь субтитры на украинском языке. Ко второму чтению учли нардепы и интересы крымскотатарского народа, национальный язык которого будет иметь такие же права, как и украинский. За невыполнение принятого закона предусмотрен штраф в размере 5% от лицензионного сбора. Мониторить возможные нарушения будет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В целом законодательную инициативу при голосовании поддержали депутаты практически всех фракций, одобрили ее и медиаэксперты, с критикой выступили в основном только некоторые крупные телеканалы, не желающие перестраивать свою эфирную сетку.

Юлия Забелина, Артур Гор