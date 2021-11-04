Велика Британія сприятиме диверсифікації джерел постачання ядерного палива для України, а також співпрацюватиме в напрямку розвитку маневрової генерації задля збільшення частки відновлюваних джерел енергії в нашій державі.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго за результатами зустрічі міністра енергетики України Герман Галущенко з головним виконавчим директором Департаменту гарантування експортних кредитів (UK Export Finance, UKEF) Луї Тейлором під час кліматичної конференції ООН COP26, передає Укрінформ.

"Велика Британія зацікавлена у співпраці у сферах вітрогенерації, атомної енергетики, виробництва водню і аміаку з вуглецево нейтральних джерел енергії та підтримує Україну в інтеграції з європейським енергоринком", - йдеться в повідомлені.

Луї Тейлор висловив готовність надавати підтримку українським проєктам як у фінансуванні, так і у налагодженні співпраці з британськими компаніями.

Сторони обговорили підтримку України у диверсифікації джерел постачання ядерного палива для НАЕК "Енергоатом" та співробітництво у розвитку маневрової генерації, яка дозволить збільшити частку відновлюваних джерел в енергобалансі України.

Як повідомляв Укрінофрм, Міністерство енергетики і Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розробили концепцію програми, метою якої є розвиток енергетики з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) на 2022- 2026 роки.