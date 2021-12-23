"Велика термомодернізація" розпочнеться у 2022 році з утеплення 5000 будинків - Шмигаль

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який дозволить системно та оперативно розвивати програму енергомодернізації в Україні. Рішення прийнято на засіданні уряду 23 грудня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, програма президента України "Велика термомодернізація" розпочнеться з утеплення 5000 багатоквартирних будинків наступного року.

"Мета програми - скорочення втрат тепла та споживання газу, що допоможе знизити суми у платіжках населення та посилить енергетичну незалежність України", - зазначив Шмигаль.

Схвалений законопроєкт передбачає спрощення порядку створення ОСББ та скорочення кількості процедур та часу, необхідних для початку проєкту з термомодернізації житлових будинків.

Глава уряду додав, що спільно з міжнародними партнерами Україна планує також підвищувати енергоефективність шкіл, лікарень, дитсадків, бюджетних та комунальних установ.

У 2020 році ЄІБ виділив 300 млн євро кредиту на проєкт з енергоефективності, який передбачає енергомодернізацію адміністративних будівель, шкіл, дитячих садків, культурних закладів та лікарень.

21 жовтня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон "Про енергетичну ефективність". Він має створити фундамент для впровадження держполітики енергоефективності відповідно до європейських практик.

1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що з 2022 року в Україні стартує програма "Велика термомодернізація".