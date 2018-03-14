Великобритания ищет альтернативных поставщиков газа в рамках санкций против РФ, - Мэй

Великобритания проведет переговоры с другими странами для поставок газа в рамках мер, введенных Лондоном в отношении РФ. Об этом заявила премьер- министр страны Тереза Мэй, передает Reuters.

В частности, речь и дет о мерах которые были введены после отравления бывшего двойного агента России на британской земле.

"Когда мы рассматриваем наши поставки газа, мы действительно рассчитываем на другие страны", - сказала Мэй.

Как известно, Европа получает треть своего газа из России. В связи с чем Великобритания готова обсуждать с Евросоюзом более широкий спектр вопросов энергетической безопастности.

"Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкий вопрос энергетической безопасности", - сказала Мэй, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания будет противостоять любым угрозам со стороны Российской Федерации. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Также Мэй сообщила, что Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.