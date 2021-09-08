Верификация продавцов и товара. Кабмин хочет "зарегулировать" интернет-коммерцию

Минэкономики разработало законопроект "О защите прав потребителей" (в новой редакции). Документ призван ввести "действенные механизмы" для регулирования интернет-коммерции. Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко с Украинским Советом Бизнеса 7 сентября, сообщает пресс-служба министерства.

Документ содержит нормы, которыми предусмотрено, что предприниматели, осуществляющие электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе, как хозсубъектах и перечень информации о продукции.

Законопроект дает определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)". Также предусмотрена ответственность за непредоставление полной информации для его идентификации.

Согласно документу, Госпродпотребслужба получает право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту хозсубъектов, которые используют нечестную предпринимательскую практику, нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать. Устанавливается ответственность за предоставление недостоверных данных.

Документ находится на рассмотрении правительства.

В Минэкономики также сообщили, что совместно с Минцифры работают над созданием платформы "Е-потребитель" для продавцов, осуществляющих хоздеятельность в интернет-магазинах, в частности маркетплейсах, прайс- агрегаторах, классифайдах. Этот электронный сервис позволит идентифицировать продавца, путем предоставления ему Госпродпотребслужбой статуса "Проверенный продавец".

Кроме того, Минцифры разработало законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об электронной коммерции". Документ предусматривает создание "Единого реестра продавцов в сфере электронной коммерции", введение механизма проверки достоверности данных продавцов путем введения добровольной идентификации и верификации и установления ответственности за предоставление недостоверных данных.

"Регулирование интернет-коммерции - требования современности. Ведь невозможность идентифицировать онлайн-продавца вызывает незащищенность прав потребителя и бюджетные потери из-за нерегистрации продавцов как предпринимателей", - отметила во время встречи заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Рынок e-commerce Украины в 2020 году показал самые высокие темпы роста в Центрально-Восточной Европе - плюс 41% и достиг $3,97 млрд. По данным исследования платежной платформы Payoneer, развитие мирового e-commerce, которое ускорилось в последние годы, положительно отразилось на доходах украинцев. С 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2021 года средний доход украинского онлайн-продавца на международных торговых площадках вырос в 1,5 раза.





