Верховна Рада підвищила мінімальну зарплату

Верховна Рада змінила держбюджет для підвищення розміру мінімальної зарплати до 5000 грн з 1 вересня. Ухвалення президентського законопроекту No3963 в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок і пропозицій профільного комітету підтримало 295 депутатів.

З 1 вересня мінімальна заробітна плата в Україні за місяць зросте з 4723 грн до 5000 грн.

Також передбачається збільшення витрат на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС та встановлення його у розмірі 2225 грн (+5,86%).

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, підвищення мінімальної зарплати спричинить збільшення витрат держбюджету на 4 млрд грн.

Витрати Мінфін планує профінансувати за рахунок економії витрат на обслуговування держборгу на 3,5 млрд грн завдяки більш високому курсу гривні, а також збільшення надходжень до держбюджету на 500 млн грн (податок із доходів фізосіб - на 400 млн грн, ПДВ - на 100 млн грн).

Також Марченко розраховує, що будуть створені умови для детінізації заробітних плат, які виплачуються в конвертах і на зростання надходжень від ОСВ на 1,7 млрд грн.

Як зазначив заступник голови комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, через підвищення мінімальної зарплати зросте єдиний податок майже на 260 грн на місяць, зросте єдиний соціальний внесок на 60 грн на початку і на 400 грн на місяць через рік, також зросте податок на нерухомість, туристичний і військовий збори.

"Цей законопроект краще назвати про скорочення робочих місць", - вважає депутат.



У липні Кабмін затвердив графік підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 6500 грн у три етапи.

На початку серпня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про підвищення з 1 вересня мінімальної зарплати до 5 000 грн.

У Мінфіні заявляють, що підвищення мінімальної зарплати всього на 300 грн обійдеться бюджету в 3 млрд грн за три місяці.

