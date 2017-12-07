Верховная Рада приняла проект госбюджета-2018 в целом

Верховная Рада приняла во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год. За соответствующий законопроект N7000 в целом проголосовали 273 депутата.

Доходы составят 913,6 млрд гривен при расходах 988,6 млрд гривен.

Верховная Рада поздним вечером 7 декабря приняла государственный бюджет на 2018 год. За соответствующий законопроект №7000 проголосовали 273 народных депутата.

Доходы государства в 2018 году составят 913,6 млрд гривен при расходах 988,6 млрд гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета-2018 установлен в размере 81,8 млрд гривен, в том числе граничный объем дефицита общего фонда госбюджета - 61,7 млрд гривен, спецфонда - 20,1 млрд гривен.

Предельный размер госдолга на конец 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн гривен.

Документ разработан исходя из прогноза инфляции 9%, роста ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен.

Напомним, что в первом чтении проект закона о бюджете на 2018 год был принят 14 ноября. Ко второму чтению он претерпел значительные изменения в сторону увеличения.

Источник: "Українські новини"