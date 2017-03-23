Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Венгрией на EUR50 млн

В четверг, 23 марта, Верховная Рада Украины во время заседания ратифицировала кредитное соглашение между украинским и венгерским правительством о предоставлении Киеву 50 миллионов евро на обустройство украинско-венгерской границы.

Соответствующее решение поддержали 243 народных депутата.

Также парламентарии внесли изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" относительно дорожной инфраструктуры на украинско- венгерской государственной границе.

По словам заместителя министра финансов Украины Юрия Буцы, украинско- венгерское соглашение предоставит возможность отремонтировать дорогу на границе.

Стоит отметить, что предоставленные венгерской стороной средства направят на финансирование инвестиционных проектов по капитальному строительству, а также ремонтные работы на границе.

"Условия кредита очень привлекательны. Сумма кредита 50 миллионов евро сроком на 18,5 лет с льготным периодом на полтора года. Ставка по кредиту 0% при условии, если 50% товаров, работ и услуг будут венгерского происхождения", - отметил политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в конце ноября 2016 года Кабинет министров Украины сообщил о решении венгерского правительства выделить Украине долгосрочный кредит в размере 50 миллионов евро.