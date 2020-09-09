Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів

Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку.

Про це повідомляється на сайті судової влади України.

Одночасно суд задовольнив клопотання ПриватБанку і зупинив виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі.

"Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі No 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США.

Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом.

Застосовуючи таке зупинення виконання, Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін",- йдеться в повідомленні.

Як повідомляла NNS, Печерський райсуд Києва 2 вересня повністю задовольнив заяву компаній братів Суркісів про порядок виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання ПриватБанку обслуговувати їхні депозити, розміщені до націоналізації банку на його рахунках кіпрської філії.

Загальна сума вимог до банку, визначена судом, становить 347,374 млн доларів (з них близько 102 млн доларів - відсотки, нараховані за ставкою 13% річних).

Також Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 4 вересня відкрило кримінальне провадження No 52020000000000566 за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах.