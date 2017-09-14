Верховный суд отказал "Газпрому" в кассации на штраф АМКУ

Верховный суд Украины не принял в производство заявление ПАО "Газпром", которым компания пожелала пересмотреть постановление Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2016 года. Данным постановлением были подтверждены решения судов низших инстанций о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию в 85,966 млрд грн.

"Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. В соответствии со статьей 11121 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным", - говорится в определении ВСУ.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года. Данное решение несколько раз было подтверждено украинскими судами.

В октябре 2016 года АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

16 мая Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию ПАО "Газпром" на решение о взыскании с компании штрафа и пени на 172 млрд грн за злоупотребление монопольным положением.

Затем в конце августа "Газпром" обратился с жалобой на многомиллиардный штраф АМКУ в Верховный суд Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина



