Верховный суд разблокировал проведение большой приватизации

10 июля 2019, 14:39
 Экономика Источник: Український Бізнес Ресурс

Появилась возможность приватизировать пять крупных предприятий

Фонд государственного имущества выиграл кассацию, которая разблокировала утверждение Кабмином инвестиционных советников на Одесский припортовый завод, угольную компанию "Краснолиманская", завод "Электротяжмаш", компанию "Индар" и Объединенную горно-химическую компанию. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

"Кассационный апелляционный суд в составе Верховного суда поддержал позицию Фонда и отменил обеспечения в иске компании "Грант Торнтон", который фактически на год заблокировал процесс большой приватизации, запрещая правительству утверждать отобранных инвестиционных советников", - говорится в сообщении.

Трубаров уточнил, что 8 июля Фонд направил в МЭРТ на согласование проект распоряжения Кабинета министров об утверждении инвестиционных советников, и как только будет согласование от МЭРТ и Министерства юстиции, этот проект можно будет выносить на заседание правительства.

"Само дело по обжалованию результатов отбора инвестиционных советников продолжается, но появилась возможность начать подготовку этих предприятий к приватизации", - добавил чиновник, и перечислил инвестсоветников: ОПЗ - советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital; угольная компания "Краснолиманская" - советник "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners; завод "Электротяжмаш" - советник "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting; "Объединенная горно-химическая компания" - советник "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр "Экосистема"; компания "Индар" - советник "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Напомним, что вчера, 9 июля, СМИ сообщили о задержании детективами Национального антикоррупционное бюро Виталия Трубарова. Позже чиновник сообщил, что во время своего "задержания" он находился на заседании правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития.

Источник: Український Бізнес Ресурс
 
 
 