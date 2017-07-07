Вероятность открытия рынка земли по требованию МВФ остается - эксперт

Вероятность открытия рынка земли в Украине по требованию Международного валютного фонда на сегодняшний момент остается.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

"Вероятность открытия рынка земли по требованию МВФ на сегодняшний момент остается, так официальной позиции фонда по рынку земли пока нет. А меморандум пока никто не менял. Поэтому, скорее - всего Украина рано или поздно обязуется западным партнерам внедрить рынок земли",- сказал В. Степанюк.

По его словам, разговоры о том, что МВФ Из меморандума исключат вопрос о необходимости открытия рынка земли Украине говорит о том, что в фонде беспокоятся, что угодья могут просто разворовать.

"МВФ - это политическая организация, поэтому скорее- всего она начнет делать уступки Украине для продолжения сотрудничества. Кроме того, МВФ предоставляя транши, беспокоится о том, как Украина будет возвращать данные средства своим кредиторам. Но в условиях, в которых прибывает наша страна, при открытии рынка земли - угодья будут просто разворованы или проданы на очень маленькие деньги. Поэтому скорее -всего смысла в приватизации земли у МВФ появились сомнения",- резюмировал В. Степанюк.

Напомним, пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), сообщил источник, близкий к переговорам сторон.